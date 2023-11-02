Бывший премьер Италии назвал разговор Мелони с Вованом и Лексусом провалом

Телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) является "провалом планетарного масштаба". Об этом заявил бывший глава правительства страны Джузеппе Конте.

"Она дает описание конфликта (российско-украинского - Прим. ред.) совершенно другое от того, что она дает итальянцам, общественному мнению и представителям народа. Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров", - сказал политик в видеоролике, опубликованном в социальной сети.

Напомним, пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника.

Мелони отметила, что украинское контрнаступление не оправдало ожиданий и ничего принципиально не изменило в ходе конфликта. По ее словам, кризис может продлиться долгие годы, если не попытаться решить его.

Мир, добавляла Мелони, устал от конфликта на Украине. Она подчеркивала, что пора искать выход, который устроит обе стороны, не нарушая международное право.