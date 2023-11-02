В Японии начали сброс третьей партии воды с АЭС "Фукусима-1"

Компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор японской АЭС "Фукусима-1", объявила, что приступила к сбросу в океан третьей партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции.

В ходе третьей фазы, которая продлится до 20 ноября, планируется сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. До конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн воды, то есть потребуется еще один этап сброса. Процесс одобрило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. Территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.

Решение Токио спровоцировало недовольство нескольких стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.