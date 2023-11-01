Боевики устроили бойню в нигерийской деревне

По меньшей мере 40 человек были убиты боевиками из группировки "Боко харам" в течение двух дней в одной из деревень штата Йобе на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщил представитель полиции штата Абдулкарим Дунгус.

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"Нападения на деревню Гурокайя были совершены 30 и 31 октября, убиты не менее 40 жителей", - приводит его слова агентство Reuters.

Крупнейшая на западе Африки радикальная исламистская террористическая группировка "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году. В 2015 году правительственные силы Нигерии нанесли ей крупное поражение и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию.