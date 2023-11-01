Во Флоренции решили открыть для публики «секретную комнату» Микеланджело

«Секретную комнату» Микеланджело Буонарроти впервые откроют для публики с 15 ноября, сообщили в Национальном музее Барджелло, в систему которых входит Музей капелл Медичи, включая базилику Сан-Лоренцо.

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В пресс-службе музея сообщили, что «секретная комната», стены которой покрыты эскизами, выполненными углем и сангиной (мел с пигментом из оксидов железа), находится над новой ризницей этой базилики. Строительство новой усыпальницы Микеланджело заказал в 1520 году Джулио Медичи, будущий Папа Римский Клемент VII, передает ТАСС.

«Медичи не знали об этой «подсобке», поэтому именно там при согласии настоятеля Микеланджело нашел приют, когда впал в немилость к своим могущественным покровителям», – рассказали в музее.

Впервые комната 10 метров в длину, три в ширину с 2,5-метровыми потолками была обнаружена в 1975 году. Тогда же были произведены реставрационные работы и очищены рисунки на стенах, многие из которых повторяют скульптурные работы Микеланджело.