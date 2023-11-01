Страны Северной Европы объединились для борьбы с мигрантами

Страны Северной Европы — Дания, Финляндия, Исландия, Швеция и Норвегия — договорились о более тесном сотрудничестве в депортации мигрантов, прибывших нелегально. Об этом сообщает Spiegel.

После двухдневной встречи министров юстиции и миграции в Копенгагене датский министр миграции Кааре Дыбвад Бек заявил, что представители пяти правительств будут регулярно встречаться в будущем. Совместно они планируют наладить сотрудничество с третьим странами по программам возвращения мигрантов.

Страны Северной Европы намерены организовывать совместные депортационные рейсы в сотрудничестве с пограничным органом ЕС Frontex, чтобы вернуть мигрантов без вида на жительство в страны их происхождения. Кроме того, министры договорились о совместной программе поддержки нелегальных мигрантов, которые решат добровольно вернуться в страну происхождения — им будет предложена помощь в реинтеграции.

Дания уже много лет проводит ограничительную иммиграционную политику, другие страны Северной Европы также начали ужесточать меры в этой сфере.