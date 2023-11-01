Обзор иноСМИ: от Киева потребовали признать «постыдное прошлое», загадка атаки ХАМАС

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«ВСУ пришлось мобилизовать последние резервы из-за успехов России»

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В конце сентября 2023 года ВСУ начали сталкиваться с кризисными ситуациями на многих участках фронта, пишет автор польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы, подчеркнул автор статьи.

Подгурский заявил, что в первых числах октября «инициатива явно перешла в руки русских и отрицать это может только дилетант». Украинцы, среди прочего, потеряли возможность возить припасы по железной дороге, у них осталась лишь грунтовые дороги, которые осенью раскисли.

«Тайны 7 октября: почему в ХАМАС начали атаку»

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал в своем блоге, что мотивы палестинского движения ХАМАС, атаковавшего Израиль 7 октября, до сих пор остаются загадкой. Херш задается вопросом, почему неохраняемые израильские кибуцы были атакованы именно утром в субботу и почему в этот момент так мало израильских военных находились на дежурстве. В ХАМАС утверждают, что большая часть убийств и актов насилия была совершена членами других группировок и жаждущими мести мирными жителями.

Как отметил Херш, если это действительно были простые жители, возникает вопрос, почему военные даже не попытались их остановить. Журналист упомянул слухи, что власти Израиля сами финансировали ХАМАС через катарские фонды, так как им выгодно наличие двух палестинских правительств, одно из которых состоит из радикальных членов ХАМАС. По словам Херша, такая ситуация позволяет дискредитировать саму идею создания независимого палестинского государства. По версии журналиста, сами члены ХАМАС не ожидала такого успеха от своего нападения.

В Польше призвали Украину «разобраться с постыдным прошлым»

Замминистра культуры Польши Ярослав Селлин заявил TV Republika, что украинские националисты, «зачастую до сих пор лелеемые» властями страны, совершили геноцид, и в Киеве «должны признать эту правду». Он подчеркнул, что эти факты отрицаются украинским обществом и «это нехорошая страница в истории Украины».

Селлин призвал Украину «смириться и разобраться с постыдным прошлым». Он подчеркнул, что Польша будет добиваться достойного захоронения и памяти жертв Волынской резни. В июле 2022 года Варшавой была создана рабочая группа для переговоров с Украиной, но в Польше так и не дождались аналогичных действий с украинской стороны.

США и Китай могут столкнуться на Ближнем Востоке»

На Ближнем Востоке существует риск возникновения конфликта между США и Китаем, пишет автор японского портала JB Press. США просят Китай возобновить диалог между высшими должностными лицами министерств обороны, приостановленный с ноября 2022 года, но китайский министр, отвечающий за военную дипломатию, был недавно уволен, и неясно, когда будет назначен его преемник.

В свете все более напряженной ситуации на Ближнем Востоке ВМС США направили авианосный ударный отряд в Персидский залив. Тревогу вызывает то, что ВМС Китая также направили в тот же район шесть кораблей, отмечает JB Press. Хотя в задачи китайских судов не входит реагирование на ближневосточный кризис, не исключено, что они сопровождают танкеры, перевозящие иранскую сырую нефть в Китай. Если США, усугубившие свой конфликт с Ираном, будут проводить инспекции иранских кораблей в будущем, это может привести к прямому столкновению с китайскими военными.

В США назвали обещание Трампа, «за которое его так любит Путин»

Экс-президент США Дональд Трамп в рамках своей новой предвыборной кампании посетил город Су-Сити, штат Айова, и выступал там с речью, в которой пригрозил остановить военную помощь США членам НАТО, если они не начнут вкладывать в блок больше денег. По версии The New Republic, это обещание Трампа вызывает особую симпатию у президента России Владимира Путина.