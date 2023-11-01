Украинский экс-депутат спел песню на русском в караоке и попал на видео

Бывший украинский депутат Олег Ляшко исполнил в караоке песню Евгения Белоусова «Девчонка-девчоночка» на русском языке, пишет Telegram-канал «RT на русском». Поющего экс-нардепа запечатлели на видео.

Место и дата съемок неизвестны, но видео появилось в Сети только сейчас, как сообщает RT. В украинских СМИ обратили внимание, что Ляшко одет в камуфляжные штаны. Предположительно, один из мужчин рядом с ним является охранником бывшего депутата Верховной рады.

Некоторые юзеры с Украины возмутились и предложили оштрафовать бывшего народного депутата, другие задались вопросом, почему Ляшко не сражается на фронте. Часть пользователей признались, что сами слушают песни на русском и не видят в этом проблемы.

Ляшко возглавляет украинскую «Радикальную партию» своего имени, которая покинула парламент после проигрыша на выборах в 2019 году. Ляшко также принимал участие в выборах президента Украины в том же году, в первом туре политик набрал 5,48% голосов и выбыл из гонки. Во втором туре не поддержал ни действующего на тот момент президента Петра Порошенко, ни победившего его по итогам голосования Владимира Зеленского.