Израиль исчез с главных онлайн-карт Китая, вроде Baidu и Alibaba. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

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В публикации отмечается, что на картах Baidu на китайском языке все еще показаны границы Израиля и палестинских территорий, а также ключевые города региона, однако указаний, что это Израиль, больше нет. Amap от Alibaba также больше не отображает название Израиля, при том, что сервис славится своим вниманием к деталям.

Компании не прокомментировали ситуацию. Когда именно название пропало с карт неизвестно. Издание отмечает, что в последний месяц китайские соцсети были переполнены антисемитскими комментариями — посольству Израиля в Китае даже пришлось закрыть раздел комментариев в своем официальном аккаунте на платформе Weibo. Вероятно, это и стало причиной изменений.