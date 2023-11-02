В Израиле допустили подачу топлива для больниц Газы

Начальник Генштаба Армии Израиля Герци Халеви допустил, что при необходимости на территорию сектора Газа начнут поставлять топливо для больниц. Об этом пишет ТАСС.

Израильская сторона будет строго контролировать поставки, чтобы топливо не попало в руки радикальной организации ХАМАС, подчеркнул он.

По словам Халеви, Израиль каждый день проверяет ситуацию в Газе.

"Обратите внимание, что нам уже неделю говорят о том, что завтра в секторе Газа закончится топливо, оно до сих пор не закончилось", – подчеркнул Халеви.

Ранее представитель израильской армии, подполковник Джонатан Конрикус сказал, что Израиль не разрешит поставки топлива в сектор Газа, несмотря на просьбы ООН и гуманитарных организаций, чтобы его не использовало движение ХАМАС. По его мнению, страну к этому "ничто не обязывает".

Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 2 ноября отметил, что с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа перестали работать 14 из 36 больниц. Организация призвала стороны конфликта как можно скорее обеспечить условия для доставки гуманитарных грузов.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу.