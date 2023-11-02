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В Израиле допустили подачу топлива для больниц Газы

Начальник Генштаба Армии Израиля Герци Халеви допустил, что при необходимости на территорию сектора Газа начнут поставлять топливо для больниц. Об этом пишет ТАСС.

В Израиле допустили подачу топлива для больниц Газы
© РИА Новости

Израильская сторона будет строго контролировать поставки, чтобы топливо не попало в руки радикальной организации ХАМАС, подчеркнул он.

По словам Халеви, Израиль каждый день проверяет ситуацию в Газе.

"Обратите внимание, что нам уже неделю говорят о том, что завтра в секторе Газа закончится топливо, оно до сих пор не закончилось", – подчеркнул Халеви.

Ранее представитель израильской армии, подполковник Джонатан Конрикус сказал, что Израиль не разрешит поставки топлива в сектор Газа, несмотря на просьбы ООН и гуманитарных организаций, чтобы его не использовало движение ХАМАС. По его мнению, страну к этому "ничто не обязывает".

Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 2 ноября отметил, что с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа перестали работать 14 из 36 больниц. Организация призвала стороны конфликта как можно скорее обеспечить условия для доставки гуманитарных грузов.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу.

По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погибли 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.