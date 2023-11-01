Российские власти не раз предупреждали страны Евразии о том, что в регионе может вспыхнуть конфликт из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока, заявил обозреватель dikGAZETE Эрхан Алтыпармак. По его словам, теперь этот сценарий весьма вероятен, поскольку США продолжают разжигать войну.

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Москва постоянно предупреждает, что в евразийском регионе могут начаться конфликты. Однако никакие предупреждения страны, которую во всем мире пытаются представить «монстром» на фоне специальной военной операции на Украине, не были приняты во внимание, — отметил журналист.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что виновниками конфликтов на Украине и Ближнем Востоке являются правящие элиты США и государства, находящиеся под их политическим влиянием. По словам российского лидера, именно они главные бенефициары мировой нестабильности, которые в поисках выгоды действуют «открыто и нагло». По мнению президента, Вашингтон стремится создать хаос в регионе, поэтому американские власти недовольны участием Москвы в ближневосточном регулировании.