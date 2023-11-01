Чили и Колумбия собираются отозвать из Израиля послов

Президент Колумбии Густаво Петро заявил в соцсети X, что решил отозвать для консультаций посла республики в Израиле. Аналогичное решение приняло правительство Чили, сообщил президент страны Габриэль Борич.

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"Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться", — написал Петро.

"В связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа, как правительство Чили мы решили отозвать в Сантьяго для консультаций посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля", — написал Борич.