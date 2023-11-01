Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на оказание помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса США в нынешнем виде, без упоминания Украины.

Об этом говорится в заявлении бюджетного управления Белого дома.

Видео дня

Как отмечается в документе, "несмотря на двухпартийное согласие" и соответствующий запрос со стороны администрации США, "законопроект не предполагает выделение Украине какой-либо помощи". В заявлении утверждается, что "провал в поддержке Украины" станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности" Вашингтона.

В заявлении подчеркивается, что республиканцы, представившие этот законопроект, "политизируют поддержку со стороны [Соединенных Штатов] и демонстрируют расхождения в подходе к союзникам" США. "Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей национальной безопасности", - указывается в заявлении.

Как подчеркивают в управлении, администрация США "продолжит взаимодействовать с обеими партиями в двух палатах Конгресса", чтобы достичь соглашения по запросу на дополнительное финансирование национальной безопасности. "Если президенту будет представлен этот законопроект, он наложит на него вето", - отметили в Белом доме.