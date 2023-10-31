Против Израиля открылся второй фронт в Йемене

Представитель йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа объявил о начале военной операции против Израиля. Lenta.ru

Операция нацелена на поддержку «угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления», рассказал Сариа в своем видеообращении в соцсети X (бывший Twitter). Деловая газета "Взгляд"