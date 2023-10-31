«Люди все равно умрут»: обнародованы компрометирующие замечания Бориса Джонсона

Проведенное британскими властями расследование показало, что перед введением коронавирусного локдауна экс-премьер Британии Борис Джонсон возмущался, почему экономике наносят ущерб ради «людей, которые все равно скоро умрут». Об этом сообщает The Guardian.

В начале недели бывшие политические помощники Джонсона и высокопоставленные государственные служащие будут давать показания, касающиеся того, как его правительство справлялось с пандемией.

По данным газеты, «разрушительные замечания» были обнаружены в дневнике бывшего личного секретаря Джонсона.

Из дневника следует, что на встрече с Риши Сунаком (тогда еще не премьером) Джонсон заявил: «Мы убиваем пациента, чтобы справиться с опухолью. Многие умрут. Почему мы разрушаем экономику ради людей, которые все равно скоро умрут».

Джонсон объявил о решении уйти в отставку в июле 2022 года. Этому предшествовал патигейт - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.

Одна из таких вечеринок состоялась 15 мая 2020 года после пресс-конференции Джонсона. В этот момент в стране действовали строгие ограничения. Премьер сказал подчиненным, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Сначала представители Джонсона это опровергали, утверждая, что сотрудники Даунинг-стрит всего лишь работали в саду. Однако газета The Guardian опубликовала фотографию, на которой Джонсон запечатлен в этот день на «посиделках с вином и сыром» в саду.

В январе 2022 года был опубликован «Доклад Сью Грей», посвященный коронавирусным вечеринкам Джонсона. В докладе упоминается 16 таких вечеринок, в том числе день рождения экс-премьера, который он отмечал на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.