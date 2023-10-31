Минск поставил перед российской стороной вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. ТАСС

Президент Белоруссии добавил, что ничего там чрезвычайного не было, но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Деловая газета "Взгляд"

Лукашенко отметил, что Россия в свою очередь предложила "варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций, - и срок гарантийный на пять лет [на основные узлы]". Парламентская газета