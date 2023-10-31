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«Байден резко изменил позицию по войне Израиля и ХАМАС»

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В начале октября после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль президент США Джо Байден полностью поддержал израильского премьера Биньямина Нетаньяху в стремлении «отомстить за этот черный день», пишет The New York Times. Байден заявил, что если бы США испытали то же, что переживает Израиль, американский ответ «был бы быстрым, решительным и ошеломляющим». Однако мнение Байдена резко изменилось за последние три недели. Хотя президент США продолжает заявлять о недвусмысленной поддержке Израиля, он сам и его высшие военные и дипломатические чиновники стали более критично относиться к реакции Израиля на атаки и разворачивающийся гуманитарный кризис.

Байден и его высокопоставленные помощники «все еще цепляются за надежду», что война может в итоге уступить место возобновлению переговоров о создании двух государств и мирном сосуществовании Израиля и Палестины. NYT подчеркивает, что Нетаньяху долгое время сопротивлялся такому шагу. По словам Джона Кирби, представителя Совета национальной безопасности США, хотя сейчас такой исход может показаться иллюзорным, в Вашингтоне по-прежнему считают, что это «правильно для региона, для всего мира и, конечно же, для палестинского народа». По данным газеты, американские чиновники стали более настойчиво напоминать израильтянам, что даже если члены ХАМАС прикрываются мирным населением, операции должны проводиться таким образом, чтобы избежать «невоенных жертв». Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил рассмотреть вопрос о гуманитарных паузах в боевых действиях, но Израиль отверг эту идею.

В Британии предупредили о российском возмездии Западу из-за диверсий Киева

В журнале The Spectator вышла статья британского политолога, эксперта по Восточной Европе Марка Галеотти под заголовком «Не заходят ли диверсионные выходки Украины слишком далеко?». Он заявил, что масштабы западной помощи, а также растущая обеспокоенность Запада по поводу некоторых тактик Украины становятся очевидными только сейчас.

Газета The Washington Post ранее провела подробное исследование уровня помощи ЦРУ Службе безопасности Украины (СБУ) и украинской военной разведке. Журналисты обнаружили «все признаки содействия со стороны правительства США». По словам Галеотти, теперь в США опасаются, что Москва расценит помощь украинской разведке как использование западного оружия на территории России, «и это приведет к прямому возмездию».

«Израиль против помощи России в освобождении заложников»

Замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью Al Jazeera, что Россия хочет участвовать в процессе освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, но Израиль выступает против этого.

По словам Марзука, Россия «оказала большую услугу палестинскому народу, не назвав сопротивление терроризмом и не объявив движение ХАМАС преступным из-за его борьбы за освобождение своего народа». Представитель ХАМАС также охарактеризовал поддержку Израиля Западом как «зловещий альянс, который хочет уничтожить права палестинского народа».

«Встречайте самую толстую армию в мире»

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний считают, что в армии США наблюдается эпидемия ожирения. По их данным, трое из каждых четырех действующих военнослужащих имеют избыточный вес или страдают от ожирения. YouTube-канал Redacted задался вопросом, способны ли США, которые «хотят воевать и с Китаем, и с Россией, и на Ближнем Востоке», вести войну «с таким персоналом».

По оценке американских экспертов, 71 процент молодых людей не смогут присоединиться к армии США, если этого захотят, так как они либо имеют лишний вес/ожирение, либо не соответствуют требованиям к образованию, либо имеют судимость или были уличены в употреблении наркотиков. Один из ведущих Redacted Дэвид Фостер предположил, что американцы производят так много высокотехнологичного оружия, «чтобы самим не пришлось бегать за людьми». Ведущие рассказали, что расходы властей США на оказание медпомощи бывшим и нынешним военным, страдающим от связанных с ожирением болезней, составляют около 1,5 миллиарда долларов.

Швейцарские политики проиграли выборы из-за враждебности к России

Жители Швейцарии выбрали новое Федеральное собрание. Победителем стала Швейцарская народная партия, получившая 28,6 процента голосов, второе место досталось Швейцарской социал-демократической партии с 18 процентами голосов, а «Зеленые» потеряли пять мест в парламенте, состоящем из 200 человек.