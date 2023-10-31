Правительство ФРГ прокомментировало сообщения об атаке на Крым германскими дронами

Правительство ФРГ не располагает сведениями о том, что Украина использовала германские беспилотники для атак на Крым. Об этом говорится в письменном ответе правительства республики на официальный запрос депутата Бундестага (парламента ФРГ) от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петра Быстрона.

"Федеральное правительство не располагает сведениями по существу заданного вопроса", - указано в документе.

Вопрос депутата звучал так: "Обладает ли правительство сведениями о том, что Украина напала на Крым с использованием немецких надводных дронов (произведенных в Германии, либо предприятиями ФРГ, либо их поставка осуществлялась с официального разрешения правительства). Если да, какова позиция правительства [в отношении случившегося]?"