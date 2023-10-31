Возможное переизбрание Трампа назвали катастрофой для Европы

«Ясно, что он [Трамп] не хотел сотрудничать с НАТО, он предпочитает Россию Украине, что он друг всех новых популистских партий, он хороший друг[премьера Венгрии] Виктора Орбана. Я думаю, что его поддержка всех институциональных структур, созданных после 1945 года, будет несущественной», — предположил эксперт.