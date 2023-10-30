Андрия Мандич избран новым спикером парламента Черногории

Председатель партии «Новая сербская демократия» и один из лидеров просербской коалиции «За будущее Черногории» Андрия Мандич в понедельник избран новым спикером Народной скупщины (парламента) Черногории. Об этом сообщает национальный телеканал RTCG.

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Назначение Мандича поддержало 49 из 81 депутатов местного парламента. Проголосовавших против не было в связи с тем, что представители оппозиции покинули зал заседаний перед началом процедуры.

В своем первом обращении после избрания политик отметил, что восемь раз был депутатом скупщины и теперь пришло время посмотреть на будущее Черногории с другой стороны. Мандич назвал своей главной задачей на новом посту примирение и преодоление разногласий в черногорском обществе.