Установление причины смерти Мэттью Перри может занять месяцы

Установление причин смерти актера Мэттью Перри, сыгравшего одну из главных ролей в сериале «Друзья», может занять несколько месяцев, заявило издание Los Angeles Times.

«Токсикологический отчет находится на рассмотрении», - говорится в публикации.

По данным правоохранительных органов, прибывших на место смерти, запрещенных наркотических веществ при актере не было найдено. В издании также добавили, что полиция проведет исследование лекарств, найденных в доме Перри, которые выдаются по рецепту. Они станут частью расследования смерти актера.

Актер дубляжа Сергей Быстрицкий, который озвучивал Перри все 10 сезонов сериала «Друзья», отметил, что Америка говорила его фразами, «подражая ему». По словам Быстрицкого, Мэттью Перри был прекрасным артистом и, как любой творческий человек, не мог «жить просто» и «остро воспринимал жизнь».