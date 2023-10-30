Причину массового отключения света назвали в Астане

«Аварийная ситуация произошла на подводящих сетях. Если мы простыми словами скажем, это был перебой кабеля и перегорание одного из шкафов. Это внештатная ситуация была в течение 1,5 часа устранена, в 02:00 все абоненты были обеспечены электроэнергией», – рассказал первый заместитель Акима Астаны Нурлан Нуркенов.