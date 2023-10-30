Причину массового отключения света назвали в Астане
Короткое замыкание на ТЭЦ-2 привело к массовому отключению света в Астане. Причину сбоя уточнили в Минэнерго. Накануне в столице Казахстана без электроснабжения остались 100 тысяч абонентов, передает корреспондент «МИР 24» Гульмира Жанзакова.
В Минэнерго пояснили: короткое замыкание привело к полному снижению генерации. Под отключение попали сразу десять подстанций столицы. Не работали светофоры и уличное освещение. В городе образовались пробки. Также на дорогах произошло более десяти аварий. Аким Астаны лично извинился перед жителями.
«Аварийная ситуация произошла на подводящих сетях. Если мы простыми словами скажем, это был перебой кабеля и перегорание одного из шкафов. Это внештатная ситуация была в течение 1,5 часа устранена, в 02:00 все абоненты были обеспечены электроэнергией», – рассказал первый заместитель Акима Астаны Нурлан Нуркенов.
Из-за аварии возникли перебои с подачей воды, пропал интернет. Свет отключили также в семи медучреждениях столицы. Так, врачам многопрофильной городской больницы №1 пришлось переносить пациентку в реанимацию по лестнице. По информации ведомства, состояние женщины стабильное.