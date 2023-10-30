ХАМАС опубликовал обращение заложников к властям Израиля

Заложницы ХАМАС раскритиковали Нетаньяху
Палестинское движение ХАМАС разместило в Telegram-канале обращение трех удерживаемых им заложниц к властям Израиля. ТАСС
На видеозаписи заложницы обвиняют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и власти еврейского государства в трагедии 7 октября и требуют своего освобождения. Парламентская газета
«Мы в плену у ХАМАСа. Нас тут держат больше 20 дней. Ты (премьер Израиля - прим. ред.) обещал нас спасти, обещал вызволить, но не сдержал обещание», — передает слова пленницы журналист Аббас Джума. Ura.Ru
Ранее в МИД Израиля подтвердили гибель девушки Шани Лук, которую захватили радикалы ХАМАС. Она была подвергнута пыткам и выставлена напоказ по сектору Газа террористами. Тело погибшей обнаружили военнослужащие израильской армии. Вечерняя Москва
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