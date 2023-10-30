Пока вы спали: заявления Шойгу о потерях ВСУ и удар Израиля по Сирии

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Самолет израильских ВВС нанес удар по военным объектам в Сирии

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Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам на территории Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Уточняется, что Израиль бьет по военной инфраструктуре в Сирии в ответ на запуски ракет с территории страны.

РФ готова к обсуждению постконфликтного урегулирования украинского кризиса

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности заявил, что Москва открыта к обсуждению постконфликтного урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет ТАСС.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах», — заявил он, уточнив, что это касается как прекращения боевых действий на Украине, так и дальнейших отношений с Западом в целом.

Шойгу также важность «обеспечения равноправных отношений между всеми ядерными державами», так как они ответственны за поддержание мира и глобальной стабильности.

В Черном море поразили два безэкипажных катера ВМС Украины

Два безэкипажных катера обнаружили в Черном море, российские военные оперативно уничтожили их. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, технические средства наблюдения зафиксировали два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины в акватории Черного моря. В военном ведомстве отметили, что никто пока не пострадал, информации о жертвах или ранениях нет.

По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение

Российская команда Team Spirit во второй раз победила в The International по игре Dota 2

Киберспортивная команда Team Spirit из РФ стала победителем чемпионата мира по дисциплине Dota 2 — The International 2023. Соревнования с призовым фондом $3,1 млн завершились в Сиэтле, передает РИА Новости.

В гранд-финале Team Spirit победил европейский коллектив Gladiators со счетом 3:0. Российская команда за победу на турнире получит $1,4 млн, их оппоненты по финальной серии - $370 тыс.

Российская команда BB Team разделила 5-е и 6-е места, заработав $102 тысяч.

Шойгу заявил, что потери ВСУ за время контрнаступления превысили 90 тыс. человек

Вооруженные силы Украины за время контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек убитыми и ранеными, при этом никаких больших успехов за время операции достигнуто не было. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Министр обороны РФ также отметил, что украинская сторона понесла потери и в технике: было уничтожено порядка 600 танков, а также 1,9 тысяч бронемашин различного класса.