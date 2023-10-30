Сектор Газа: Макрону хочется повоевать, но чтобы французов не убивали

Масштабная наземная военная операция Израиля в секторе Газа была бы ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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«Это ошибка для Израиля, так как это не вписывается в стратегию защиты Израиля в долгосрочной перспективе и не соотносится с защитой гражданского населения, международного гуманитарного права и правил ведения войны», — заявил он журналистам во время своего недавнего визита в Каир.

При этом, Макрон подчеркнул, что Франция не намерена отправлять своих солдат в сектор Газа.

Интересно, что будучи до этого в Израиле, Макрон предложил «построить международную коалицию» в рамках существующей коалиции против ИГИЛ* для борьбы с ХАМАС. Впрочем, еще раньше он предостерегал от разрастания ближневосточного конфликта и втягивания в него других стран. Как понимать эти кульбиты? Может, ему проще успокоиться, чтобы не наломать дров? Вроде, нет у Франции таких уж стратегических интересов на Ближнем Востоке…

— Как нет интересов? Этот регион всегда очень интересовал Францию, — говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

— И именно она по линии ЕС больше всех за него отвечает. К тому же во Франции имеется как самая большая арабская, так и самая большая еврейская общины в Европе. А провалы прикрыть Макрону, конечно, тоже хочется. Тем более что сейчас у него есть шанс стать в Европе политиком номер один.

«СП»: Макрон сначала предостерегал от разрастания конфликта на Ближнем Востоке, потом предложил создать коалицию против ХАМАС – т.е. превратить конфликт в миниатюру Третьей мировой. Теперь вновь предостерегает? Т.е. какой-то четкой линии и понимания, на что делать ставку, у него нет?

— Французская элита расколота по вопросу Палестины и Израиля. Отсюда и такие колебания. Нет единства здесь и внутри Евросоюза. Левые — за Палестину, правые — за Израиль, центристы (к коим относится и Макрон) — колеблются.

«СП»: А остальная Европа? Уже западные СМИ пишут о расколе по ближневосточной теме.

— Почти в каждой стране Европы имеются разные мнения—- в основном по принципу «правые—левые». Устойчивыми сторонниками Израиля можно считать только Голландию и Чехию. Франция, Бельгия, Испания, напротив, традиционно скорее поддерживали Палестину. Самой пропалестинской долгое время была Швеция, но со сменой власти это ушло.

«СП»: А может, боятся сами втянуться в чужую войну? Вот тот же Макрон говорил, что не планирует отправлять французских военных в сектор Газа. А если в НАТО прикажут?

— При всей зависимости от США, Франция — не та страна, которой американцы что-то могут приказать. Сектором Газа США, если что, сами займутся. А Европе придётся взамен больше заниматься Украиной.

«СП»: Британия и Германия вон уже давали понять, что готовы, если что подключиться. У немцев есть войска на юге Ливана. Могут ли они реально втянуться? Кто еще из европейцев может втянуться?

— Нет, европейцы втягиваться в боевые действия на Ближнем Востоке не станут. Никакие.

— Макрон понимает, что масштабная наземная операция в Газе приведет к серьезным последствиям, которые в конечном счёте отразятся на социально-политической стабильности во Франции, что объяснимо высокой вероятностью активизации протестов со стороны мигрантов, прибывших за последние годы с Ближнего Востока, уже тесно ассимилировавшихся с коренным населением, — уверен доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

— Франция в этом контексте является показательным, но не единственным примером на территории европейского пространства. Европа в настоящее время пожинает плоды недальновидной миграционной политики, и в будущем ее последствия будут иметь ещё более сильный отсроченный эффект. Во многом он лежит в русле сохранения европейской идентичности, затрагивает основы сохранения европейской цивилизации.

В то же время, рассогласованность действий и позиций в Европе в отношении палестино-израильского конфликта вполне объяснима — Европа, ослабленная последствиями проводимой ей политики относительно событий на Украине, эффектами от введенных европейскими же государствами санкций, фактическим разоружением в пользу украинского режима, застигнута врасплох.

— Здесь я бы отдал Макрону должное — его высказывания, в данном случае, весьма разумные, — считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

— В них просматривается понимание различий между двумя терминами «ХАМАС» и «Сектор Газа». Точнее разделение между боевиками исламистской организации и мирными жителями. Жестокие удары со стороны Израиля по палестинскому анклаву уже создали предпосылки для того, чтобы его мирные жители не только влились в качестве новых членов ХАМАС, но и создали собственные боевые антиизраильские группы. Поэтому противоречий тут, действительно, нет. Одно дело — воевать против ХАМАС, другое — вести сражение с другими представителями не только палестинского, но и всего, арабского народа. И, даже, мусульманского мира.

«СП»: Идея коалиции возникла на пустом месте или нет? К этому были предпосылки? Он это сам придумал, или ему предложили? Почему в итоге никто не поддержал?

- Макрон, своим заявлением о коалиции, хотел обеспечить участие Франции в формировании новых западных институтов на Ближнем Востоке. Собственно, именно в этой институционализации и заложена главная причина современного конфликта. Но, скорее всего, США стремятся сформировать политические институты нового управления Ближним Востоком, как минимум без Франции, как максимум — только англосансконские.

«СП»: Можно ли сравнивать ситуацию с ИГИЛ в Сирии и Ираке и коалицией против него? ИГИЛ весь мир признавал террористами, а ХАМАС многие поддерживают, исламский мир почти целиком…

— ИГИЛ уничтожал всех подряд - арабов, этнических мусульман, христиан и даже представителей других террористических организаций. Например, Аль-Каиды**. То есть, ИГ выступало против всех народов и конфессий. ХАМАС ассоциируется с образом защитника Сектора Газа, всего палестинского народа, инструментом мщения Израилю за гибель мирных арабов и других мусульман.

«СП»: А могут ли оправдаться опасения Макрона о разрастании конфликта? Немцы уже заявляли о готовности поддержать Израиль не только морально…

— Я не смешиваю слова западных политиков с их реальными делами. Пока все их заявления имеют целью зондирования общественного мнения, как в своей стране, внутри политической элиты Коллективного Запада, так и общественного мнения арабских и других мусульманских государств. То есть, немецкие и другие политики как бы предлагают официальному Вашингтону свой проект участия в ближневосточном конфликте и ждут его оценки, и соответствующие им рекомендации/команды со стороны Белого Дома.

* Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.