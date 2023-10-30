Анкара готовится к проведению международной конференции по Газе

Ряд региональных стран поддержали Анкару в проведении международной мирной конференции по Газе, руководство страны ведет соответствующую работу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в турецкой столице.

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По его словам, после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ряд региональных стран по дипломатическим каналам отправили сообщения о поддержке этой инициативы.

"По поручению господина президента ведется работа в этом направлении", - сообщил источник.

Он добавил, что в Турции надеются на реализацию этой инициативы в очень скором времени. 25 октября Эрдоган предложил созвать мирную конференцию по конфликту Палестины и Израиля. Также он выступил с объявлением о готовности Турции стать страной-гарантом для Палестины.