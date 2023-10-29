В Китае испугались массовых протестов из-за смерти экс-премьера Госсовета

Студентов китайских вузов призвали воздержаться от акций в честь экс-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Об этом пишет обозреватель Вильям Хен в статье для South China Morning Post.

Ли Кэцян скончался в пятницу, 27 октября, на 69-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Автор статьи пояснил, что руководство вузов порекомендовало учащимся не организовывать частные мероприятия, акции с тем, чтобы избежать социальных потрясений.

В одном из университетов уточнили, что в настоящее время ведется разъяснительная работа со студенческими лидерами.

Представитель вуза подчеркнул, что власти не планируют игнорировать смерть бывшего премьера. Вместе с тем, студентам следует подождать, пока власти сообщат, как, где и в какой форме пройдут траурные мероприятия.