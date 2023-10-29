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В Грузии раскрыли план Киева, касающийся второго фронта

В Киеве желают вернуть президентство Саакашвили и открыть «грузинский фронт», исключительно чтобы навредить России. Так считает председатель комитета парламента Грузии по правам человека Михаил Сарджвеладзе, сообщает Sputnik Грузия.

В Грузии сообщили, почему Киев желает вернуть президентство Саакашвили
© globallookpress.com

Сарджвеладзе уверен, что сегодня украинские власти желают, чтобы Михаил Саакашвили вновь занял пост грузинского президента.

«Чтобы он начал войну», – считает правозащитник.

По его словам, Грузия нужна Киеву только затем, чтобы открыть второй фронт против России. С этой идеей, в частности выступает секретарь украинского совета нацбезопасности Алексей Данилов.

Сарджвеладзе добавил, что киевские власти ради поддержки Саакашвили «принесли в жертву хорошие отношения» между Украиной и Грузией.

В октябре 2021 года Саакашвили задержали, когда он незаконно въехал в Грузию, и приговорили к 6 годам тюрьмы. Однако в тюремной камере он провел менее полугода. Остальное время он лечился в различных клиниках.

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