В Грузии сообщили, почему Киев желает вернуть президентство Саакашвили

В Киеве желают вернуть президентство Саакашвили и открыть «грузинский фронт», исключительно чтобы навредить России. Так считает председатель комитета парламента Грузии по правам человека Михаил Сарджвеладзе, сообщает Sputnik Грузия.

Сарджвеладзе уверен, что сегодня украинские власти желают, чтобы Михаил Саакашвили вновь занял пост грузинского президента.

«Чтобы он начал войну», – считает правозащитник.

По его словам, Грузия нужна Киеву только затем, чтобы открыть второй фронт против России. С этой идеей, в частности выступает секретарь украинского совета нацбезопасности Алексей Данилов.

Сарджвеладзе добавил, что киевские власти ради поддержки Саакашвили «принесли в жертву хорошие отношения» между Украиной и Грузией.