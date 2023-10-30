Президент Израиля: немка Шани Лук была обезглавлена

Израильский президент Ицхак Герцог подтвердил гибель похищенной в Израиле немки Шани Лук. По словам израильского лидера в интервью Welt , девушка была обезглавлена. Герцог выразил соболезнования семье погибшей.

Ранее мать похищенной в Израиле радикалами студентки сообщила о её гибели в интервью телеканалам RTL и NTV.