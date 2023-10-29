Война Израиля с Палестиной будет «очень-очень долгой» и не завершится наземной операцией. Такой прогноз сделал экс-глава разведуправления «Моссада» Зоар Палти в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

Палти отметил, что сейчас израильская армия проводит наземные «рейды» и воздушные бомбардировки Газы. И это «не первая и не последняя операция».

Продолжительность конфликта Палестины и Израиля бывший руководитель «Моссада» оценил так:

«Это будет очень-очень долгая война. Те, кто думает, что она закончится наземной операцией, ошибаются».

По его словам, ограничений по времени нет, «последняя интифада длилась 3 или 4 года».

«Мы будем сражаться, пока у нас не появится уверенность, что такой день как 7 октября больше не повторится»,– добавил Палти.