Стала известна причина смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри

После осмотра дома 54-летней звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри в Лос-Анджелесе полицейские пришли к выводу о естественной причине смерти актера. Ранее сообщалось, что его тело было обнаружено в джакузи и он мог утонуть.

По уточненным данным TMZ, Мэттью вернулся с тренировки по пиклболу (разновидность тенниса) и отправил помощника с поручением. Через два часа помощник вернулся и нашел актера в джакузи. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Поклонники Мэттью сочли зловещим предзнаменованием пост актера в социальной сети, запрещенной в РФ. Несколькими днями ранее он поделился с подписчиками вечерним видом на город именно из джакузи на открытом воздухе. Сейчас под этой публикацией тысячи скорбных комментариев.