Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не сходятся во мнениях о завершении украинского наступления. Об этом написало издание The Times.

«Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, что надо удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году. Но президент Зеленский не согласен или не признает этого», — говорится в материале издания.

Там отмечается, что украинский лидер осознает, что терпение Запада ограничено в отношении его заявлений и возвращении всех территорий, присоединенных Россией с 2014 года. Зеленский разочарован в том, что не продемонстрировал большего прогресса в своем летнем наступлении, заключили в статье.

Президент РФ Владимир Путин объявлял о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины в июне 2023 года. При этом он отмечал, что украинцы не достигли поставленных целей. Он констатировал, что все попытки контрнаступления Киева оказались безуспешными. Американский аналитик Джонстон Хэрвуд написал, неудачное контрнаступление ВСУ раздражает зарубежных партнеров Киева. По его словам, те страны, которые выражали поддержку Украине в начале конфликта с Россией, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для украинского правительства решениями.