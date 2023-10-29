СБ ООН проведет экстренное совещание после начала наземной операции Израиля

ОАЭ запросили проведение заседания СБ ООН в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа. Оно намечено на 22:00 мск в понедельник, сообщили в постпредстве председательствующей в Совбезе Бразилии .

Израиль 7 октября подвергся авиаударам со стороны палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ начал наземную операцию, атакуя сектор Газа с суши, моря и воздуха, в связи с чем в анклаве пропали связь и интернет. Генассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестинско-израильского конфликта.