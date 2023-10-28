Майкл Пенс заявил о выходе из президентской гонки в США

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что приостанавливает свое участие в предвыборной гонке. Об этом политик заявил в субботу, 28 октября, на конференции членов республиканской партии.

— Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою предвыборную кампанию на пост президента, — цитирует Пенса телеканал C-SPAN.

По словам политика, он принял такое решение «после поездок по стране» в течение полугода, после которых понял, что «сейчас не его время».

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал о планах на возможный второй срок. Политик отметил, что в связи с мировыми кризисами и частными проблемами в американском правительстве, он не изменил решения выдвигать свою кандидатуру на выборах вновь. Глава государства также заявил, что мир сейчас находится в непрерывном изменении.