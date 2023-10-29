В Израиле высказались насчет продолжительности военной операции в Газе

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант рассказал, что военная операция в секторе Газа будет долгой. Об это пишет ТАСС.

«Эта война не будет короткой. Это долгая война. Нам понадобится терпение, нам потребуется большая эмоциональная стойкость», — отметил министр.

Галант также подчеркнул, что израильская операция в секторе Газа потребует стойкости от сил безопасности.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели конфликта с Палестиной. Политик подчеркнул, что они поддерживают израильскую сторону и хотят, чтобы она одержала победу в войне с палестинским движением ХАМАС.