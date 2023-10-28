Израиль отзывает дипломатов из Турции "для переоценки отношений"

Министр иностранных дел Эли Коэн заявил об отзыве израильских дипломатических представителей из Турции "для того, чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений", сообщает газета The Jerusalem Post.

Коэн написал об этом в социальной сети X (сервис заблокирован в РФ) вскоре после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторил свое утверждение о том, что ХАМАС не является террористической организацией и назвал Израиль оккупантом.

Эрдоган выступил на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Он особо отметил, что на Западе раньше проливали крокодиловы слезы по жертвам конфликта на Украине, сегодня там молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа.

Политик также объявил о намерении объявить Израиль военным преступником.

Израиль отозвал своих дипломатов из Турции в качестве меры предосторожности, сообщил AFP источник, знакомый с вопросом. По его словам, "это временная мера, которая должна быть рассчитана на короткий срок".