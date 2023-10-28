Анкара объявит Израиль «военным преступником» из-за ударов по Газе, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины. Он добавил, что заявление будет сделано перед лицом мирового сообщества, пишет ТАСС.

Глава Турции пояснил, что специалисты «ведут работу над принятием этого решения».

Эрдоган отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией. На фоне Хамас, заметил президент, ЦАХАЛ предстает не более, чем группировкой.

Западные лидеры и общественники, проливавшие «крокодиловы слезы» по жертвам конфликта на Украине, в настоящее время молча наблюдают за гибелью детей в секторе Газа, подчеркнул глава Турции.

По словам президента, митинг в поддержку Палестины в Стамбуле собрал 1,5 миллиона человек.

Напомним, что после начала конфликта между Палестиной и Израилем США, Великобритания и ряд других стран заняли подчеркнуто произраильскую позицию, объявили о военной и финансовой поддержке Тель-Авива.