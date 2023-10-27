В Турции отказались считать ХАМАС террористической организацией

Правительство Турции не рассматривает палестинское движение ХАМАС как террористическую организацию. Об этом во время брифинга с министром иностранных дел Дании Ларсом Расмуссеном заявил глава внешнеполитического ведомства республики Хакан Фидан, передает РИА Новости.

Как сказал представитель Анкары, некоторые государства не признают YPG и FETÖ террористическими организациями. При этом данные группировки, состоящие из курдских боевиков, считаются таковыми в Турции.

"Мы не считаем ХАМАС, которая является частью политической системы Палестины, террористической организацией", — добавил турецкий министр.

В то же время он подчеркнул, что позиция Анкары не означает ее согласия с причинением вреда мирным гражданам. По словам Фидана, власти республики осудили подобные действия еще в самом начале конфликта.

26 октября в Москву прибыла делегация палестинского движения ХАМАС. В тот же день члены движения провели встречу со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

Согласно информации Министерства иностранных дел РФ, стороны обсудили освобождение заложников. Кроме того, участники переговоров обменялись мнениями по поводу эвакуации российских граждан из сектора Газа.