Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн обнаружен мертвым

Мужчина, подозреваемый в массовом убийстве в штате Мэн в США , обнаружен мертвым. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в штате Мэн неизвестный убил 22 человека, ранее получили не менее 50 мирных граждан. Мужчина устроил беспорядочную стрельбу в ресторане, магазине и в зоне отдыха. Позже телеканал ABC News заявил, что до подозреваемого в массовой стрельбе Роберта Карда окружили полицейские. На тот момент не было известно, находится ли он он в доме.