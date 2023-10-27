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МИД Турции: насилие Израиля в отношении Палестины чревато обострением кризиса

Израиль должен прекратить насилие в отношении Палестины, это не принесет мир в регион и чревато ростом насилия и противостояния. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Анкаре с коллегой из Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном. Трансляция велась в аккаунте турецкого МИД в соцсети X (ранее Twitter).

МИД Турции предупредил Израиль об опасности обострения кризиса
© globallookpress.com

"Израиль должен сделать выбор. Давление и насилие в отношении палестинцев не принесли мира израильтянам и не принесут. Если Израиль не сделает выбор в пользу прекращения насилия, он окажется в среде растущего насилия. Турция убеждает Израиль руководствоваться здравомыслием", - сказал Фидан.