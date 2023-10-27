МИД Турции предупредил Израиль об опасности обострения кризиса

Израиль должен прекратить насилие в отношении Палестины, это не принесет мир в регион и чревато ростом насилия и противостояния. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Анкаре с коллегой из Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном. Трансляция велась в аккаунте турецкого МИД в соцсети X (ранее Twitter).