МИД Турции предупредил Израиль об опасности обострения кризиса

Израиль должен прекратить насилие в отношении Палестины, это не принесет мир в регион и чревато ростом насилия и противостояния. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Анкаре с коллегой из Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном. Трансляция велась в аккаунте турецкого МИД в соцсети X (ранее Twitter).
"Израиль должен сделать выбор. Давление и насилие в отношении палестинцев не принесли мира израильтянам и не принесут. Если Израиль не сделает выбор в пользу прекращения насилия, он окажется в среде растущего насилия. Турция убеждает Израиль руководствоваться здравомыслием", - сказал Фидан.