Welt: помощь Запада Украине может быть снижена из-за Израиля

Страны Запада могут снизить свою финансовую и военную помощь Украине, переключив внимание на Израиль, заявил в эфире Die Welt репортёр Макс Хермес.

Он отметил, что внимание мира сместилось на палестино-израильский конфликт и об Украине теперь говорят не так много.

«Это может привести в долгосрочной и среднесрочной перспективе к тому, что Запад снизит финансовую и военную помощь и сфокусируется на Израиле», — сказал Хермес.

Журналист добавил, что в политических кругах США не все выступают за предоставление помощи Украине.