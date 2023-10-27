Старшая дочь Барака Обамы сменила имидж

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия сменила имидж и попала в объектив папарацци. Соответствующие кадры публикует Page Six.

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25-летнюю знаменитость запечатлели в кинотеатре Лос-Анджелеса с новой прической — она отказалась от кос темного оттенка в пользу выкрашенных в рыжий цвет распущенных волос. В то же время в качестве наряда инфлюэнсер выбрала полосатые брюки прямого кроя и белый кардиган, надетый поверх кроп-топа. Обама также надела лоферы, а в руках держала сумку.

Журналисты не сообщают, с кем девушка отправилась на киносеанс.