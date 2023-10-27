Лукашенко выступил в поддержку создания Палестинского государства

Создание Палестинского государства будет способствовать достижению мира в Ближневосточном регионе. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Выход один - надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Видео дня

Он считает безосновательной критику в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по ситуации в Палестине.

"Чего тут нападать на этого бедного Гутерриша - "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская - вот ваше государство, а вот еврейское государство", - сказал Лукашенко. Он убежден, что надо "сесть и договориться раз и навсегда".

По словам Лукашенко, "будут границы, они [палестинцы] будут жить в своем государстве".

"Тогда им можно и предъявлять претензии. Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы?" - сказал белорусский президент.

Лукашенко убежден, что в данном конфликте нет силового решения. "А население там [на палестинских территориях] вы видите: никакие ковровые бомбежки не помогут".

"Это будет эскалация и втягивание новых стран в этот конфликт", - отметил президент Белоруссии.