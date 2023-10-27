В Газе перестали работать мобильная связь и интернет

Услуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

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В публикации отмечается, что услуги связи и интернета полностью прекратили работу в секторе Газа.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстанавливает участки границы с сектором Газа, которые были разрушены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.