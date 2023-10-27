Командование Армии обороны Израиля разработало окончательный план наземной операции в секторе Газа, однако премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался подписать его, чем разозлил старших офицеров. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В материале NYT отмечается, что одной из причин отказа Нетаньяху является его желание единогласного одобрения операции со стороны членов чрезвычайного правительства, сформированного вместе с представителями оппозиции после нападения боевиков ХАМАС. Опрошенные изданием аналитики указали, что израильский премьер опасается самостоятельно одобрять план из-за падения общественного доверия к его персоне и опасений обвинений в случае провала.

26 октября постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан заявил, что израильская сторона ведет войну против радикальной организации ХАМАС, которую считает террористической и «виновной в геноциде», палестинский народ не является противником еврейского государства.