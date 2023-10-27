Санду заявила, что решение ЕСПЧ о незаконном отстранении генпрокурора ее не касается

Президент Молдавии Майя Санду считает, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о незаконности отстранения Генерального прокурора Александра Стояногло не касается ее недавнего указа отправить его в отставку.

"Это решение касается конкретного закона, который позже изменили, и не касается решений, которые принимала я. Не думаю, что сейчас время комментировать решения Европейского суда по правам человека", - сказала президент Молдавии в эфире телеканала "Голос Бессарабии".

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При этом она обвинила Стояногло в связи с молдавским банкиром Вячеславом Платоном, который решением молдавского суда был оправдан и освобожден из тюрьмы в июне 2021 года. Его задержали в 2017 году в Киеве и доставили в Кишинев, где осудили на 18 лет тюрьмы по обвинению в причастности к делу о хищении $1 млрд из банков. Сам Платон утверждает, что обвинения против него были сфальсифицированы по указанию находящегося в розыске олигарха Владимира Плахотнюка, контролировавшего правоохранительные органы Молдавии и имевшего тесную связь с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Позже прокуратура Молдавии назвала Плахотнюка главной фигурой в деле о хищении $1 млрд из банков.

"Думаю, что страна потеряла бы больше, если бы в должности генпрокурора остался человек, который советовался с Платоном о том, как бороться с коррупцией", - заметила Санду.

Стояногло уволили с поста генпрокурора в октябре 2021 года после прихода к власти в стране Партии действия и солидарности (ПДС), поддерживающей Санду. Против него выдвинули обвинения в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других правонарушениях на основании публикации в СМИ 10-летней давности. Это произошло после брифинга, на котором он заявил, что прокуратура намеревалась привлечь к ответственности членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод $1 млрд из банков. Тогда в нем состояла Санду, занимавшая пост министра образования.

Чтобы преодолеть иммунитет генпрокурора, правящая партия внесла поправки в законы. ЕСПЧ, куда обратился Стояногло, вынес решение, в котором признал, что он был отстранен от должности генпрокурора с нарушениями, а также был лишен права на справедливый суд. Санду в 2021 году поддержала отстранение Стояногло, однако указ о его отставке подписала только два года спустя, в сентябре 2023 года, за несколько дней до решения ЕСПЧ.