Умер экс-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян умер в пятницу в Шанхае в возрасте 68 лет. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Ли Кэцян был утвержден премьером Государственного совета КНР в марте 2013 года решением Всекитайского собрания народных представителей. В марте 2018 года он был переизбран на эту должность.

Своей главной задачей во главе правительства Ли Кэцян называл решение комплекса социально-экономических вопросов, таких как безработица, растущая разница в доходах городского и сельского населения, дальнейшая урбанизация страны. В 2013-2014 годах в Китае увеличилось внутреннее потребление, что было вызвано ростом зарплат, были проведены реформы, направленные на развитие рыночной экономики в разных сферах. В частности, были упрощены условия ведения бизнеса, введена фискальная поддержка малого и среднего бизнеса, началась либерализация в банковской сфере, был ужесточен контроль над налоговыми льготами.

Ли Кэцян был одним из инициаторов стратегии "Сделано в Китае - 2025" - 10-летнего плана, нацеленного на модернизацию национальной обрабатывающей промышленности и достижение Китаем уровня и качества производства устойчиво индустриальных стран.

Под его руководством также проводилась политика по повышению финансовой дисциплины местных органов исполнительной власти, в рамках которой с 2015 года регионам было разрешено привлекать дополнительное финансирование для погашения задолженности за счет размещения облигаций на китайском фондовом рынке по упрощенной процедуре.