Белый дом: США и РФ не ведут переговоров по освобождению Уилана и Гершковича
Прогресса в вопросе о возможном обмене Эвана Гершковича и Пола Уилана между Россией и США нет. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
— У нас попросту нет переговоров, чтобы о них говорить, — заявил он.
Кирби также добавил, что ему нечего сказать и о возможном прогрессе в этом процессе, несмотря на «активные усилия» со стороны Вашингтона, передает РИА Новости.
Недавно Вашингтон сделал Москве «серьезное предложение» по поводу обмена бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам заключения за шпионаж.
О задержании американца Пола Уилана в Москве стало известно в 2018 году. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за шпионаж.
В середине декабря прошлого года бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в период своего правления у него был шанс обменять американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, однако он отказался от такого соглашения.
Уилан отреагировал на обмен и заявил, что разочарован усилиями США по его освобождению. Он отметил, что Вашингтон практически ничего не сделал для его освобождения. Уилан также признался, что очень удивлен, что не был включен в список для свершившегося обмена.