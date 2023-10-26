Белый дом: США и РФ не ведут переговоров по освобождению Уилана и Гершковича

Прогресса в вопросе о возможном обмене Эвана Гершковича и Пола Уилана между Россией и США нет. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

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— У нас попросту нет переговоров, чтобы о них говорить, — заявил он.

Кирби также добавил, что ему нечего сказать и о возможном прогрессе в этом процессе, несмотря на «активные усилия» со стороны Вашингтона, передает РИА Новости.

Недавно Вашингтон сделал Москве «серьезное предложение» по поводу обмена бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам заключения за шпионаж.

О задержании американца Пола Уилана в Москве стало известно в 2018 году. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

В середине декабря прошлого года бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в период своего правления у него был шанс обменять американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, однако он отказался от такого соглашения.