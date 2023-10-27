Антонов: США обостряют кризис на Украине в период международной эскалации

Администрация США пошла на выделение Украине очередного пакета вооружения в период "небывалой эскалации международной напряженности", показав "провокационные и подстрекательские действия".

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя предоставление Вашингтоном Киеву нового транша военной помощи.

"Мы обратили внимание на объявленные 26 октября американскими властями очередные поставки для нужд ВСУ на сумму $150 млн, включая средства ПВО и противотанковые вооружения. Как и на то, что это происходит в период небывалой эскалации международной напряженности", - сказал он.

По его словам, провокационные и подстрекательские действия Вашингтона больше напоминают подливание масла в огонь, чем усилия, которые противодействуют распространению конфликтов. 27 октября министерство обороны Дании сообщало о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 3,7 млрд датских крон (524 млн долларов США). Уточнялось, что в данное пожертвование входят танки, боевые машины пехоты, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и стрелковое оружие.