Венгрия и Словакия выступили против помощи Украине из фонда ЕС

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из фонда Евросоюза. Об это пишет издание Politico со ссылкой на информированного дипломата.

Как уточняется, Фицо «сослался на проблемы с коррупцией на Украине». В свою очередь, Орбан заранее и публично заявил, что «поддержка ЕС не работает». Авторы статьи напомнили, что для изменения бюджета Евросоюза нужно согласие всех 27 членов блока.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета ЕС, которое, в том числе, предусматривает финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год.