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Китай объяснил причину блокировки в СБ ООН резолюции США

Китай в СБ ООН наложил вето на проект ближневосточной резолюции США, так как в ней не было призыва к прекращению огня. Об этом заявил постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

Китай объяснил причину блокировки в СБ ООН резолюции США
© РИА Новости

"Проект резолюции не отражает решительный призыв мира к прекращению огня и завершению военных действий <...>. Поэтому проект резолюции явно не может быть принят", - сказал он.

Россия также наложила вето на предложенный США проект ближневосточной резолюции. Документ содержит осуждение нападения ХАМАС, призыв к освобождению заложников и соблюдению норм международного гуманитарного права. В нем нет призыва к прекращению огня, но признается право Израиля на самозащиту.

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Как заявил ранее постпред России при всемирной организации Василий Небензя, РФ не поддержит резолюцию США и не видит в ней смысла, так как в документе отсутствует требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами.