Китай объяснил причину блокировки в СБ ООН резолюции США

Китай в СБ ООН наложил вето на проект ближневосточной резолюции США, так как в ней не было призыва к прекращению огня. Об этом заявил постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

"Проект резолюции не отражает решительный призыв мира к прекращению огня и завершению военных действий <...>. Поэтому проект резолюции явно не может быть принят", - сказал он.

Россия также наложила вето на предложенный США проект ближневосточной резолюции. Документ содержит осуждение нападения ХАМАС, призыв к освобождению заложников и соблюдению норм международного гуманитарного права. В нем нет призыва к прекращению огня, но признается право Израиля на самозащиту.